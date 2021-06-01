Житель Солигорского района незаконно собрал 8 т черных металлов

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе мужчина незаконно собрал 8 т черных металлов. Ему грозит штраф до 100 БВ, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

В ходе проведения мероприятий, нацеленных на противодействие незаконному обороту лома черных и цветных металлов, сотрудниками ОБЭП Солигорского РОВД совместно с ОГАИ Солигорского РОВД был установлен факт незаконного сбора жителем Солигорского района лома черных металлов с целью последующей реализации. На участке мужчины обнаружено и изъято более 8 т лома черных металлов на общую сумму более Br4500.

"В отношении предприимчивого гражданина составлен административный протокол по ч.2 ст.13.3 КоАП (предпринимательская деятельность, осуществляемая без государственной регистрации, либо без государственной регистрации и специального разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 100 БВ с конфискацией предмета административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также до 100% от суммы дохода, полученного в результате незаконной деятельности", - рассказали в ведомстве.

Заготовка и сбор лома, а также отходов черных и цветных металлов находится на особом контроле государства и согласно законодательству требует специального лицензирования. Вместе с тем это одна из сфер, в которой наиболее остро ощущается присутствие теневых схем ведения предпринимательской деятельности.

"Физические лица могут сдавать металлолом лишь в том случае, если он образовался в результате хозяйственной деятельности. То есть вещи полностью или частично утратили свои потребительские свойства и собственник хочет от них избавиться. Например, пришел в негодность старый холодильник или сломалась стиральная машина. Тогда их можно не выбрасывать, а совершено законно сдать и получить за это деньги. Сбор и заготовка промышленного лома физическим лицам запрещена", - отметили в УВД.-0-