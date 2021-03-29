Житель Солигорского района приговорен к ограничению свободы за публичное оскорбление милиционера

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Солигорского района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя, который обвинялся в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Как установлено в суде, мужчина 11 сентября 2020 года дома со своего мобильного телефона на общедоступной персональной странице чужого аккаунта в социальной сети "Одноклассники" разместил оскорбительный комментарий в адрес участкового инспектора милиции Жодинского ГОВД.

С учетом представленных доказательств суд Солигорского района признал мужчину виновным и приговорил его к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, у обвиняемого в порядке специальной конфискации изъят мобильный телефон, признанный средством совершения преступления. В пользу потерпевшего с мужчины также взысканы Br500 в счет возмещения морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-