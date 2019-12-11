Житель Столбцов сжег машину нового избранника экс-супруги

Фото ГКСЭ
11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Столбцов из ревности поджег машину нового избранника бывшей супруги, авто сгорело полностью. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
Первоначально житель д. Старый Свержень сообщил в милицию, что неизвестный ночью поджег его припаркованный во дворе Nissan Primera. Злоумышленника оперативно нашли.
"Выяснилось, что 43-летний житель Столбцов приревновал свою бывшую жену к ее новому возлюбленному. Поэтому в состоянии алкогольного опьянения он облил машину растворителем и поджег. Авто сгорело полностью, потерпевший оценил ущерб в Br800", - рассказали в УВД.
Подозреваемый задержан. Проводится проверка.-0-