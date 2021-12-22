Житель Столбцовского района приговорен к 3 годам колонии за угрозы сотруднику ОВД и судье

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Дзержинского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Столбцовского района, который угрожал насилием сотруднику ОВД и судье, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Как установлено, фигурант, действуя совместно со знакомым, уголовное преследование в отношении которого выделено в отдельное производство, в ночь с 3 на 4 июня 2021 года разместил вблизи домов потерпевших ритуальные корзинки как атрибуты погребальной церемонии человека. В них обвиняемый оставил записки с угрозами применить насилие.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Дзержинского района вынес обвинительный приговор: 3 года лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, с обвиняемого в пользу пострадавшего сотрудника милиции взыскано Br1,5 тыс. в счет возмещения морального вреда.

Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-