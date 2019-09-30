Житель Столина пытался попасть по водосточной трубе в квартиру знакомого и погиб

30 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Столина пытался попасть по водосточной трубе в квартиру знакомого и разбился, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел 29 сентября, примерно в 20.00. Мужчина 1982 года рождения пытался по водосточной трубе проникнуть к своему знакомому, который проживает на первом этаже многоквартирного дома. У окна была приварена сушилка для белья. Предполагается, что мужчина хотел опереться на нее. Не удержав равновесия, он упал и ударился головой об асфальт. Полученная травма оказалась несовместима с жизнью. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Столинский РОСК проводит проверку.-0-