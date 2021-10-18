Житель столицы четыре года ездил на авто без прав: расследование завершено

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ленинским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела по факту управления транспортным средством лицом, не имеющим права управления. Об этом БЕЛТА сообщили в районном отделе СК.

Следователи напомнили, этой весной Уголовный кодекс Беларуси дополнен ст.317-2, согласно которой лица, неоднократно управляющие транспортными средствами и не имеющие либо лишенные такого права, подлежат привлечению к уголовной ответственности. Дополнение закона данной нормой вызвано регулярным небрежным отношением отдельных автолюбителей к соблюдению требований административного законодательства и связанным с этим ростом дорожно-транспортных происшествий.

По данным следствия, 7 сентября текущего года 56-летний гражданин Грузии остановлен сотрудниками ГАИ при управлении автомобилем ВАЗ на улице Аранской в Минске. При проверке выяснилось, что прав на управление автомобилем он не имеет, однако регулярно им пользуется, о чем свидетельствовал ряд административных правонарушений. Следует отметить, что несколько штрафов так и не были оплачены.

В связи с явным неоднократным, умышленным нарушением положений ст.18.14 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) Кодекса об административных происшествиях, действия гражданина квалифицированы по ст.317-2 УК Беларуси.

В ходе допроса обвиняемый раскаялся в содеянном и пояснил, что ранее у него были права на управление автомобилями категории "В" и "С". Со слов мужчины, он неоднократно пытался сдать экзамены для получения водительского удостоверения, но каждый раз неудачно. В связи со сменой работы 4 года назад начал заниматься индивидуальной деятельностью и возникла необходимость личного управления автомобилем. Фигурант признался, что на протяжении последних лет постоянно лично управлял автомобилем.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

Изменения в закон вступили недавно, но данный эпизод преступления уже не первый. Так, по одному из ранее расследованных уголовных дел уже судом вынесен приговор в отношении жителя Минска. Мужчина приговорен к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 25% заработка в доход государства и лишением на три года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.-0-