Житель Светлогорска нашел на участке гильзы от боеприпасов и останки людей

11 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Светлогорска нашел на своем участке гильзы от боеприпасов и костные останки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси по Гомельской области.

Фото ГКСЭ

На глубине 1,5 м мужчина откопал гильзы от боеприпасов и фрагменты костных останков, по предварительной информации, минимум пяти человек. Предположительно, они могут относиться к периоду Великой Отечественной войны. О своей находке он сообщил в милицию.

На месте обнаружения работала следственно-оперативная группа с участием специалистов Светлогорского МРО Государственного комитета судебных экспертиз. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, давность захоронения костных останков более 50 лет. Для установления точного количества людей, которым принадлежат останки, и определения периода их захоронения следователь назначил медико-криминалистическую экспертизу.

По словам владельца участка, ранее при земляных работах он не раз обнаруживал стреляные гильзы.

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