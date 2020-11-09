Житель Светлогорска подозревается в вымогательстве и избиении

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За вымогательство и избиение задержан житель Светлогорска - местный криминальный авторитет. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В конце октября сотрудники областного управления ГУБОПиК МВД задержали неоднократно судимого 40-летнего жителя райцентра. Мужчина подозревается в вымогательстве у своего земляка Br200 и причинением ему тяжких телесных повреждений.

История началась с просьбы о помощи: потерпевший оформил своему приятелю заказ на торговой интернет-площадке. Однако по каким-то причинам товар не дошел до адресата, поэтому мужчина потребовал вернуть деньги. "Когда приятель отказался платить, заказчик обратился за поддержкой к другому знакомому - местному криминальному авторитету. Тот устное требование подкрепил избиением должника", - уточняется в сообщении.

Возбуждено уголовное дело за вымогательство, совершенное с применением насилия, опасного для здоровья потерпевшего.-0-