Житель Светлогорска приговорен к 10 годам колонии за убийство и хранение оружия

10 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Светлогорского района вынес приговор по уголовному делу об убийстве, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

На скамье подсудимых оказался 60-летний житель райцентра, которому было предъявлено обвинение по ч.1 ст.139, ч.2 ст.295 УК. Как пояснили в суде, обвиняемый не позднее 10 ноября 2020 года незаконно приобрел обрез гладкоствольного охотничьего ружья, который хранил по месту жительства. Также в ночь с 6 на 7 ноября прошлого года был в своем гараже на территории домовладения вместе с товарищем 1964 года рождения. По данным суда, после совместного распития спиртных напитков хозяин стал бить гостя руками и ногами, а также механическим домкратом по различным частям тела. От полученных тяжких телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Окончательно обвиняемый приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также в пользу потерпевшей мужчина должен выплатить Br556 в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, и в качестве компенсации морального вреда - Br30 тыс. Он должен возместить и расходы по оплате помощи адвоката - Br400.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-