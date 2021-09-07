7 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Светлогорска размещал ролики с оскорблениями милиционеров в соцсети, он задержан. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Правоохранители продолжают работу по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в стране и выявлению лиц, оскорбляющих представителей власти. Так, оперативники гомельского управления ГУБОПиК задержали 30-летнего безработного жителя Светлогорска, который размещал в TikTok видеозаписи с оскорблениями милиционеров. "Мужчина признался, что делал это в состоянии алкогольного опьянения, теперь раскаивается", - уточняется в сообщении МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям жителя райцентра. Возбуждено уголовное дело за оскорбление представителей власти. Ранее фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности.-0-