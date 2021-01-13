Житель Ушачей приговорен к 6 годам колонии за присвоение более Br100 тыс.

13 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Уроженец Ушачей поплатился за обман 7 потерпевших: по приговору суда Первомайского района г.Витебска он будет отбывать 6 лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима и заплатит штраф - более Br11 тыс. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела прокуратуры Витебской области Оксана Балеева.

Житель Ушачей, 1988 года рождения, ранее имевший судимость за присвоение денежных средств, после выхода на свободу снова взялся за старое. Зарабатывать честным трудом мужчина, вкусивший легких доходов, не пожелал. Он выстроил целую систему обмана, в которую попались 7 человек из Витебской области и Минска.

Мужчина переписывался с женщинами на сайтах знакомств, рассказывал им о своих финансовых затруднениях, чтобы вызвать жалость. Починить машину, достроить квартиру, купить новый мобильный телефон вместо внезапно сломавшегося - поводы для помощи выдумывались всегда разные. Виртуальный ловелас пел новым избранницам дифирамбы и непрозрачно намекал на романтические отношения. Все женщины охотно откликались на призыв о поддержке. Они покупали ему недешевые гаджеты, оформляли на себя кредиты. Все затраты ушачанин клятвенно обещал рано или поздно возместить и поначалу даже вносил какие-то средства на кредитные счета и самостоятельно оплачивал рассрочки. Но потом воздыхатель испарялся вместе с товаром или деньгами, а жертвам приходилось пожинать плоды своей доверчивости.

Параллельно любитель легкой наживы сумел обвести вокруг пальца и пару представителей сильного пола. Он представлялся им как сотрудник правоохранительных органов, в частности управления ГАИ. За определенную плату мужчина брал на себя обязательство ускорить дело с получением водительского удостоверения без положенных экзаменов.

В общей сложности ушачанин присвоил товаров и денег на сумму более Br100 тыс. Полученные обманным путем деньги он тратил на красивую жизнь и свою избранницу, впрочем, экономил и на ней. Она призналась впоследствии, что не получала от него никаких дорогостоящих подарков.

Обманутые женщины подали заявления в милицию и мужчину привлекли к ответственности. За свои противоправные действия он получил 6 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Он также должен выплатить назначенный судом штраф в размере более Br11 тыс. Кроме того, мужчине предъявлены иски от пострадавших на возмещение морального и материального ущерба, общая сумма составила около Br98 тыс.-0-