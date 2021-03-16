Житель Витебска задержан за блокирование железной дороги

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан подозреваемый в блокировании железной дороги. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"На 41-летнего жителя Витебска вышел областной уголовный розыск. Мужчина работал таксистом и использовал рабочее авто для совершения преступления: приезжал к железной дороге и замыкал рельсы, накладывая на них проволоку. Установлена причастность задержанного к четырем таким фактам. В содеянном он раскаялся и пояснил, что поддался влиянию деструктивных информационных ресурсов", - рассказали в МВД.
Следователи дали правовую оценку действиям витебчанина и признали его подозреваемым по уголовным делам, возбужденным за умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения.
С начала прошлого года в республике выявлено более 160 фактов наложения металлической проволоки на рельсы и установлено 29 подозреваемых в таких преступлениях.
"Вмешательство в работу железной дороги может привести к тяжким необратимым последствиям. За нарушение безопасности движения ж/д транспорта и создание угрозы бесперебойного функционирования железной дороги предусмотрена административная и уголовная ответственность", - отметили правоохранители.-0-