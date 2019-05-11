Житель Волковыска спустя несколько лет заявил в милицию на черных риелторов

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК МВД выявили особо тяжкое преступление в сфере недвижимости. Речь идет о вымогательстве в особо крупном размере, совершенном группой лиц в отношении 33-летнего жителя Волковыска. Случилось это еще в 2013 году, однако заявить в милицию он решился спустя несколько лет. Такая информация размещена на сайте МВД.

У потерпевшего мужчины были долги по коммунальным платежам из-за пристрастия к алкоголю и отсутствия постоянной работы. Об этом знал и его товарищ, который познакомил приятеля с 36-летним жителем райцентра. "У последнего возник преступный план. Подозреваемый начал регулярно навещать хозяина квартиры и угощать его спиртными напитками, уговаривая при этом продать жилище. Взамен гость предлагал дом в деревне, скутер и деньги на жизнь. В итоге уговоры закончились советом продать недвижимость и уехать жить в Россию", - рассказали в 9-м управлении (по Гродненской области) ГУБОПиК МВД.

Владелец квартиры заподозрил неладное и отказался от сделки. "Тогда злоумышленник вместе с двумя знакомыми насильно вывез потерпевшего в лес, избил его и под угрозой пистолета заставил написать расписку о получении от своей невесты в качестве долга $25 тыс. Эти деньги якобы шли в счет будущей продажи недвижимости. У нотариуса была оформлена сделка, в результате которой потерпевший лишился квартиры и, естественно, не получил деньги", - отметили в управлении.

Затем мужчину отправили в Москву, где он прожил около года. После возвращения его поселили в деревенском доме, принадлежавшему злоумышленнику.

Когда потерпевший сообщил о преступлении, основной фигурант уже был осужден к 9 годам лишения свободы за кражу и поджог дома своего работодателя. Теперь в отношении него и двух подельников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 208 УК Беларуси (вымогательство). Проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений.-0-