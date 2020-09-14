Житель Заславля погиб при попытке самовольно подключиться к ЛЭП

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Заславля погиб при попытке самовольно подключиться к высоковольтной линии электропередачи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал ГПО "Белэнерго".

Инцидент произошел 13 сентября возле деревни Кисели. Житель Заславля 1980 года рождения возле ЛЭП пытался сделать "наброс" (предположительно для сварочных работ самодельной сельхозтехники) на провода воздушной линии 10 000 вольт и получил удар электрическим током.

Очевидцы вызвали скорую и МЧС. Медики констатировали смерть мужчины.

Энергетики напоминают, что использование электроэнергии с нарушением законодательства является неоправданным риском.-0-