Житель Заславля попал под поезд на переезде

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Заславле местный житель погиб, попав под поезд, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Трагедия произошла 9 ноября в 10.20 на пешеходном переходе через железнодорожный переезд станции "Беларусь". Житель Заславля 1978 года рождения был смертельно травмирован, когда попал при переходе путей под поезд № 804 Минск-Вильнюс.

Районный отдел Следственного комитет проводит проверку по данному факту.-0-