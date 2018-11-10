Житель Заславля попал под поезд на переезде

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Заславле местный житель погиб, попав под поезд, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
Трагедия произошла 9 ноября в 10.20 на пешеходном переходе через железнодорожный переезд станции "Беларусь". Житель Заславля 1978 года рождения был смертельно травмирован, когда попал при переходе путей под поезд № 804 Минск-Вильнюс.
Районный отдел Следственного комитет проводит проверку по данному факту.-0-
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