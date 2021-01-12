Житель Зельвенского района ночью похитил со склада около 3 т ячменя

12 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Зельвенского района в одиночку ночью похитил со склада на ферме почти 3 т ячменя, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

К правоохранителям обратились работники одной из местных ферм и сообщили, что на объекте ночью кто-то побывал. Милиционеры по горячим следам установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний житель соседней деревни.

"К складу он подъехал на грузовике прямо через поле. Из кузова перепрыгнул на огороженную территорию. При себе у молодого человека было почти 90 пустых мешков из-под муки. Он их наполнял ячменем до половины, а затем перебрасывал через забор", - рассказали в милиции. Чтобы скрыть свой визит на склад, молодой человек замел следы от муки на его территории. Однако за пределами объекта конспирацией заниматься не стал: с обратной стороны забора осталась колея, остатки муки также обозначили место падения мешков. Следы вывели милиционеров к постройке, принадлежащей подозреваемому. Внутри обнаружили похищенное.

Молодого человека задержали. По его словам, ячмень он похитил, чтобы кормить свое большое хозяйство.

По статье "кража" возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что подозреваемый уже совершал подобное преступление. Весной он похитил на ферме четырех телят. Чтобы вывезти их с объекта, молодой человек обездвижил животных при помощи седативных средств.-0-