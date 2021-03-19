Житель Жабинки выращивал коноплю в теплице на своем участке

19 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Жабинки выращивал в теплице на своем участке коноплю, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

В поле зрения оперативников попал 43-летний брестчанин. Во время задержания у него нашли около 12 г высушенного растительного вещества. В тот же день в Бресте были задержаны еще двое мужчин, прятавших в одежде такое же вещество. Эксперт пришел к выводу, что это марихуана. Мужчины признались: хранили ее для личного пользования.

"Сотрудники наркоконтроля установили: к незаконному обороту наркотиков причастен общий знакомый брестчан - 44-летний житель Жабинки. Прошлым летом он вырастил в теплице на своем участке восемь кустов конопли. "Фермер" фотографировал их на мобильный телефон. Осенью собрал и урожай, который хранил дома", - рассказали в УВД.

Во время обыска в доме мужчины обнаружены несколько полимерных пакетов с марихуаной. Общий вес изъятого зелья составил около 500 г.

За незаконный оборот наркотиков возбуждены уголовные дела.-0-