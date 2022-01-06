Житель Жабинковского района охотился с ружьем на зайца рядом с деревней

6 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе сотрудники Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира пресекли охоту в черте населенного пункта, сообщил БЕЛТА заместитель начальника инспекции Сергей Мычко.

Инцидент произошел 3 января в окрестностях деревни Мыщицы. Инспекторы исследовали обстановку у населенных пунктов, которые прилегают к лесным массивам. Во время мониторинга сотрудники инспекции выявили факт охоты на зайца в черте населенного пункта. Своими действиями 60-летний охотник подвергал опасности односельчан и домашних животных.

В отношении нарушителя начат административный процесс по ч.1 ст.16.27 (нарушение правил охоты) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф от 10 до 30 базовых величин (1 БВ - Br32), конфискацию оружия и боеприпасов к нему, а также лишение прав заниматься охотой.

Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира просит граждан не быть равнодушными к фактам браконьерства и сообщать о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия в Бресте: 8 (0162) 25-50-00.-0-