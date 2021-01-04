4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Жлобина хотел приобрести через интернет коньки, но лишился денег. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Изначально, планируя совершить мошеннические действия, житель Солигорска разместил в интернете объявление о продаже коньков. "В ходе переписки с потерпевшим он обязался выслать товар после внесения предоплаты - Br125. После того, как потерпевший перевел деньги на счет злоумышленника, они были потрачены на личные нужды. Товара, указанного в объявлении подозреваемым, изначально не было", - пояснили в отделе уголовного розыска Солигорского РОВД.

Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. В январе прошлого года он похитил у гражданки беспроводные наушники.

30 декабря 2020 года в отношении 20-летнего жителя Солигорска возбуждено уголовное дело за мошенничество.

"Если продавцы предлагают вам перечислить предоплату за товар, особенно с применением анонимных платежных систем или при помощи банковского перевода на карту, выданную на имя частного лица, необходимо понимать, что подобная сделка может оказаться потенциально опасной. Следует обратить внимание на то, что приобретение товаров в интернете является сделкой повышенного риска. Необходимо помнить о том, что во время перевода денег в счет предоплаты вы не обладаете гарантиями возврата или получения товара", - отметили в УВД.-0-