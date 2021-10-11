Житель Жлобина хранил дома марихуану

Фото УВД Гомельского облисполкома
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11 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. У жителя Жлобина изъяли более 200 грамм марихуаны, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
Сотрудники наркоконтроля Жлобинского РОВД при поддержке бойцов ОМОН задержали 31-летнего жителя райцентра. По поступившей оперативникам информации, он мог быть причастен к употреблению и хранению наркотиков. Данные подтвердились.
"Часть измельченного растительного вещества нашли в квартире, часть стеблей еще сушилась на балконе. По экспертной оценке, изъятое является особо опасным наркотическим средством - марихуаной, общей массой более 200 грамм. Кроме наркотиков нашли приспособление для их употребления", - рассказали в УВД.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков.-0-