Житель Жлобина хранил дома марихуану

11 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. У жителя Жлобина изъяли более 200 грамм марихуаны, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники наркоконтроля Жлобинского РОВД при поддержке бойцов ОМОН задержали 31-летнего жителя райцентра. По поступившей оперативникам информации, он мог быть причастен к употреблению и хранению наркотиков. Данные подтвердились.

"Часть измельченного растительного вещества нашли в квартире, часть стеблей еще сушилась на балконе. По экспертной оценке, изъятое является особо опасным наркотическим средством - марихуаной, общей массой более 200 грамм. Кроме наркотиков нашли приспособление для их употребления", - рассказали в УВД.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков.-0-