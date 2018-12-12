Житель Жлобина хранил коноплю в заброшенном доме

12 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Жлобина хранил стебли высушенной конопли в заброшенном деревенском доме, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Днем 10 декабря оперативники наркоконтроля Жлобинского РОВД прибыли в деревню Новая Корма для проверки информации о хранении в нежилом доме наркотиков. На чердаке были развешены стебли конопли. Также в доме найдены бумажный сверток с высушенным веществом растительного происхождения и полимерная бутылка с фольгированной бумагой со следами нагара.

По предварительным сведениям, изъятое вещество является марихуаной. Находка принадлежит несудимому жителю райцентра 1987 года рождения, у которого в этой деревне есть летний дом. Неподалеку от него находится заброшенное строение, где мужчина хранил траву.

Все изъятое вещество (почти 4 кг) направлено на экспертизу. Проводятся проверочные мероприятия.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома