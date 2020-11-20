Житель Жлобина получил два года "химии" за оскорбление замначальника РОВД

20 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Жлобинского района 20 ноября вынес приговор 25-летнему мужчине, обвиняемому в публичном оскорблении заместителя начальника Жлобинского РОВД, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Верховного суда.

В августе в региональном Telegram-канале разместили видеозапись, на которой был эпизод несения службы заместителем начальника Жлобинского РОВД. "Обвиняемый под вымышленным ником разместил под видео оскорбительный, с ненормативной лексикой комментарий в отношении сотрудника милиции", - рассказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Личность анонимного автора установили. Во время следствия фигурант признал вину, раскаялся и лично извинился перед потерпевшим.

Жителю Жлобина было предъявлено обвинение по ст.369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) УК, отметила официальный представитель УСК.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на два года. Кроме того, постановлено взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшего Br700 морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-