15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Жодино хранил дома более 300 г марихуаны. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Сотрудниками наркоконтроля Жодинского ГОВД задержан 34-летний местный житель, который дома хранил более 300 г марихуаны. Мужчина и ранее неоднократно попадал в поле зрения милиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В этот раз жодинца задержали с поличным.

"Мужчина пояснил, что листья конопли собрал летом в Смолевичском районе и высушил для последующего собственного употребления. При осмотре места происшествия также обнаружены и изъяты предметы, специально приспособленные для употребления данного наркотика", - отметили в УВД.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению возможных поставщиков и покупателей наркотика.-0-