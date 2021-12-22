Житель Жодино на столичном рынке нелегально продавал пиротехнику

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пресечен факт незаконной реализации пиротехники, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В ходе проверочных мероприятий сотрудники милиции установили мужчину, который реализовывал пиротехнические изделия без соответствующих документов на право осуществления предпринимательской деятельности.

53-летний житель Жодино продавал пиротехнику на одном из рынков столицы. По его словам, товар он приобрел в столичном торговом центре. Правоохранители обнаружили и изъяли свыше 2 тыс. единиц пиротехники на сумму более Br1,5 тыс.

Мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В отношении гражданина по факту незаконной предпринимательской деятельности составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.3 КоАП.-0-