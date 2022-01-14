Житель Жодино предстанет перед судом за оскорбление погибшего сотрудника КГБ

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в Минский облсуд уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Жодино, который обвиняется оскорблении погибшего сотрудника КГБ и возбуждении социальной розни, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Как установлено в ходе предварительного расследования, фигурант в сентябре и октябре 2021 года со своего компьютера разместил в социальной сети "Одноклассники" оскорбительные комментарии по поводу гибели при исполнении служебного долга сотрудника Комитета государственной безопасности Беларуси. "Эти высказывания искажали события и имели целью возбудить вражду между отдельными группами населения по профессиональной принадлежности, призывали к насильственным действиям в отношении сотрудников комитета", - отметили в прокуратуре.

Кроме того, опубликованные в соцсети сообщения унижали честь и достоинство погибшего, а также его родственников.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступлений.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Минской области.

Избранную в отношении фигуранта меру пресечения прокурор, направляя дело в суд, оставил прежней - заключение под стражу.-0-