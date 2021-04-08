Житель Жодино приговорен к 5,5 года колонии за поджог здания прокуратуры

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Борисовского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Жодино, который поджег здание прокуратуры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Обвиняемый признан виновным в особо злостном хулиганстве, а также незаконных изготовлении, хранении, перевозке и ношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ.

С учетом мнения гособвинителя, характера и степени общественной опасности содеянного суд вынес в отношении жодинца обвинительный приговор. Он приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Как установлено в ходе разбирательства, ранее несудимый мужчина вечером 7 октября 2020 года у себя дома изготовил самодельное зажигательное устройство поражающего действия типа "сосуд-фитиль" на основе смеси бензина с керосином. В 3.10 8 октября он доставил это устройство на автомобиле к зданию прокуратуры Жодино, а затем расположил его на крыльце возле входной двери и активировал при помощи зажигалки.-0-