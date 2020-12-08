8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Жодино сел пьяным за руль и отправился забирать внука из школы. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

В оперативно-дежурную службу Жодинского ГОВД поступило сообщение, что водитель автомашины "Форд", двигающейся по улице Советской, находится в состоянии алкогольного опьянения. "Выбывшим нарядом ОГАИ Жодинского ГОВД автомобиль был обнаружен и остановлен. За рулем находился 56-летний местный житель, находившийся, как и предполагал звонивший, в состоянии алкогольного опьянения. По результатам медицинского освидетельствования количество паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе у задержанного составило 2,8 промилле. В отношении водителя составлен административный протокол по ст.18.16 КоАП - за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали в УВД.

Но больше всего в этой ситуации поразило инспекторов то, что в таком состоянии мужчина ехал забирать из школы внука. При этом до последнего мужчина пытался убедить сотрудников ГАИ, что принял 50 г валерьянки, подкрепляя свои слова удостоверением инвалида.

"Напоминаем, сев за руль в состоянии опьянения, водители подвергают опасности не только себя, но и окружающих людей. Очевидцев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения просим не оставаться в стороне и сообщать об этом по номеру 102, это можно сделать и анонимно. Помните, ваш звонок может спасти чью-то жизнь, не будьте равнодушны к тому, что происходит вокруг вас", - отметили в УВД.-0-