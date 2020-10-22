Жители Кобринского района изготовили самодельное зажигательное устройство - дело передано в суд

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Кобринского района направила в суд уголовное дело в отношении двух неработающих местных жителей, которым инкриминированы незаконные изготовление и хранение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

"Согласно материалам дела, обвиняемые 1995-го и 1997 годов рождения, будучи в гостях у родственника в Кобрине, 12 августа из подручных средств - бутылки, бензина и фрагмента ткани - изготовили самодельное зажигательное устройство. После этого для проверки его работоспособности они подожгли запал и выбросили предмет с балкона одного из многоквартирных жилых домов. При падении изделие разбилось - возникшее возгорание потушил случайный прохожий", - рассказали в прокуратуре.

На тот момент молодые люди были пьяны. К слову, один из них ранее лечился в ЛТП.

На допросах обвиняемые пояснили, что предмет с горючим веществом они изготовили по инструкции из интернета. Интерес к таким устройствам, по их утверждению, был "познавательным" и возник на фоне потока новостей. На вопросы о целях и мотивах своего поведения они не смогли дать убедительных объяснений. В содеянном раскаялись, сославшись на влияние алкоголя.

После изучения уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу о полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с правовой квалификацией действий обвиняемых по ч.2 ст.295-3 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на срок до пяти лет.

Уголовное дело находилось в производстве Кобринского районного отдела Следственного комитета.

Ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.-0-