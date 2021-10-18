Жителя Барановичей за убийство жены приговорили к 9 годам колонии

18 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд в Барановичах вынес приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

На скамье подсудимых оказался ранее не судимый местный житель 1986 года рождения. Следствие установило как минимум два криминальных эпизода с его участием, приведших к фатальной развязке семейной драмы. Так, 12 января 2020 года между пьяными супругами возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. Обвиняемый ударил жену-одногодку локтем в ухо, а также ремнем по спине, животу и рукам. Женщина получила легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья.

По похожему сценарию развивались события в квартире семейства и 16 мая 2021 года. Мужчина нанес пьяной жене многочисленные удары по лицу, кулаком в живот, ногами по рукам и ногам, брючным ремнем по спине. От полученных тяжких телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным по ст.153 (умышленное причинение легкого телесного повреждения) и ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей) УК. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-