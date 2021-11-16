Жителя Барановичского района обвиняют в убийстве односельчанина из-за Br300

16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе 57-летнего мужчину обвиняют в убийстве односельчанина. Расследование уголовного дела завершено. Такая информация опубликована на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Тело 54-летнего мужчины обнаружили в его доме 11 мая. Правоохранители выяснили, что смерть носит криминальный характер. Позже было установлено, что к этому причастен односельчанин погибшего.

По данным следствия, между мужчинами разгорелся конфликт из-за денег. За десять дней до произошедшего погибший похитил около Br300. Вечером 10 мая обвиняемый пришел к своему обидчику и стал требовать вернуть украденную у него сумму. В пылу ссоры он не менее 20 раз ударил хозяина дома различными предметами, а потом ушел.

Медицинские судебные эксперты ГКСЭ установили, что смерть мужчины наступила от травматического шока. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления фигурант мог сознавать характер и опасность своих действий.

"Мужчина вину не признал. Однако благодаря кропотливой работе следователей во взаимодействии с экспертами управления ГКСЭ по Брестской области получена информация, подтверждающая его причастность к совершению преступления", - рассказали в СК.

Действия жителя Барановичского района квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью), ч.3 ст.384 (принуждение к выполнению обязательств, совершенное с применением насилия опасного для жизни и здоровья) и ст.378 (хищение личных документов) УК. Он заключен под стражу.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-