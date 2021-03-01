Жителя Брестской области приговорили к 3,5 года колонии за кражи из авто

1 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Новобелицкого района Гомеля вынес приговор по делу о серии краж из автомобилей, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Ранее неоднократно судимый за кражи 32-летний уроженец Брестской области обвинялся в преступлениях, предусмотренных ч.2 ст.205, ч.1 ст.14, ч.2 ст.205 УК. Имея не снятую и не погашенную судимость, он продолжил заниматься криминалом.

С августа 2019 года по май 2020-го в Жлобинском, Мозырском, Добрушском, Калинковичском, Хойникском районах, а также в Гомеле и Гомельском районе он вскрывал автомобили и похищал все, что находил там. Открывал водительские двери либо багажник и забирал строительные инструменты и материалы, видеорегистраторы, автомагнитолы, аксессуары для автомобиля, топливо и другое имущество. Общая стоимость похищенного более Br13тыс.

Приговором суда мужчина признан виновным в краже. Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев в исправительной колонии в условиях строгого режима. Также в пользу потерпевших он должен возместить более Br6,2 тыс. материального ущерба и еще Br700 компенсации морального вреда одному из них.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-