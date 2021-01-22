Жителя Докшицкого района будут судить за нападение с бензотриммером на милиционеров

22 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Докшицкий районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о насилии и угрозе применения насилия в отношении сотрудников РОВД. Такая информация размещена на официальном сайте СК, сообщает БЕЛТА.

Согласно материалам уголовного дела, 5 августа 2020 года в правоохранительные органы поступила информация от ребенка из деревни Витуничи Докшицкого района о том, что бабушку бьет ее сожитель. На семейный скандал незамедлительно выехали милиционеры. Прибыв на место, они подошли ко двору дома, где находился 43-летний местный житель. Тот проигнорировал законные требования правоохранителей проследовать в служебный автомобиль для разбирательства. Мужчина завел бензотриммер, добавил обороты двигателя и пошел на милиционеров. Он грозился причинить правоохранителям телесные повреждения, бегал за ними с заведенным бензотриммером, угрожал убить их. Также он повредил лакокрасочное покрытие служебного автомобиля.

Когда сотрудники милиции попытались успокоить и задержать мужчину, тот ударил одного из них по руке работающей частью бензотриммера, тем самым нанеся травму. Нарушителя задержали. Как выяснилось, он был пьян. Следователи допросили обвиняемого, потерпевших и свидетелей, провели следственный эксперимент. Видеозаписи, на которых зафиксированы обстоятельства преступления, приобщены к материалам уголовного дела.

По результатам расследования 43-летнему мужчине предъявлено обвинение по ст.364 УК (насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности). Применена подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-

Фото УСК по Витебской области