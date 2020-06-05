Жителя Докшицкого района приговорили к 15 годам колонии за убийство отца

5 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский областной суд сегодня вынес приговор по уголовному делу о жестоком убийстве мужчины в Докшицком районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА прокурор отдела прокуратуры Витебской области Александр Филимонов.

Трагедия произошла в октябре 2019 года. Сын распивал с отцом алкоголь, во время застолья возник конфликт на личную тему. Парень напомнил отцу, как тот в детстве избивал маму. Она погибла из-за случайных действий супруга, тогда следователи это квалифицировали как убийство по неосторожности. Словесный конфликт перерос в драку, 25-летний сын начал жестоко избивать отца. Потерпевший от полученных травм скончался на месте. Обвиняемый вместе с другом перенес труп в сарай. Через несколько дней ночью молодые люди вынесли тело в лес и закопали.

Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Другу обвиняемого за сокрытие следов преступления дали 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Основной фигурант дела ранее судим не был.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-