Жителя Докшицкого района уличили в незаконной охоте

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту незаконной охоты в Докшицком районе возбуждено уголовное дело. Такая информация размещена в Тelegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, 64-летний мужчина 24 ноября с 15.00 до 16.30 вблизи деревни Веретеи с помощью охотничьего ружья незаконно добыл особь взрослой самки косули. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил более Br3 тыс.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.282 (незаконная охота) УК. Расследование продолжается.-0-