Жителя Гродненской области привлекут к ответственности за оскорбление Президента и разжигание вражды

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело в отношении неработающего 52-летнего мужчины. Ему вменены в вину публичное оскорбление Президента, представителей правоохранительного блока, подстрекательство к применению насилия в отношении сотрудника ОВД, а также разжигание социальной вражды и розни. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

"Согласно материалам дела мужчина в декабре 2020 года со своего мобильного телефона в деструктивных общедоступных Telegram-чатах разместил оскорбительные комментарии в отношении должностных лиц в связи с выполнением ими служебных обязанностей. В том же Telegram-чате он подстрекал к насилию и разместил сообщения с призывами к агрессивным действиям в отношении сотрудников органов внутренних дел", - рассказали в прокуратуре.

После изучения материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств, объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласился с квалификацией содеянного по ч.1 ст.368, ст.369, ч.5 ст.16 и ст.364, ч.1 ст.130 Уголовного кодекса.

Уголовное дело находилось в производстве Гродненского межрайонного отдела Следственного комитета. Избранную в отношении мужчины меру пресечения прокурор оставил прежней - заключение под стражу.-0-