Жителя Гродно будут судить за приготовление к организации массовых беспорядков

19 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в суд направлено уголовное дело о подготовке к организации и участию в грубом нарушении общественного порядка. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Гродно направила в суд Октябрьского района Гродно уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя. В августе 2020 года мужчина приобрел нож, металлические шипы, петарды и другие предметы. "Сделал он это для подготовки к организации и участию в Гродно в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти", - рассказали в прокуратуре.

Свой преступный умысел мужчина не довел до конца, поскольку его задержали сотрудники правоохранительных органов. В его автомобиле обнаружены все приобретенные предметы.

Мужчина заключен под стражу. Уголовное дело находилось в производстве Гродненского межрайонного отдела Следственного комитета.-0-