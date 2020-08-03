Жителя Гродно задержали с партией конопли

Фото УВД Гродненского облисполкома
Новости темы " Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
3 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жителя Гродно задержали с партией собранной на одном из полей конопли. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Молодого человека остановили в пригороде областного центра, когда он ехал на велосипеде. Оказалось, что 38-летний гродненец вез в пакете более 60 г марихуаны.
Он пояснил, что увидел на одном из полей дикорастущую коноплю и решил собрать урожай. Весь объем, по словам мужчины, планировал употребить самостоятельно.
Его действиям дается правовая оценка.-0-