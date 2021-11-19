19 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жителя Каменецкого района задержали с крупной партией амфетамина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома Дениса Воропаева.

Сотрудники управления по наркоконтролю из Брестской и Гродненской областей пресекли канал поставки из России особо опасного психотропа. На перроне вокзала железнодорожной станции правоохранители задержали неработающего жителя Каменецкого района 1984 года рождения. Тем утром он вернулся поездом в Беларусь. Его доставили в Ленинский РОВД Бреста.

Во время обыска в личных вещах мужчины было обнаружено и изъято почти 107 г амфетамина. Психотроп хранил для сбыта. Выяснилось, что он закладчик одного из интернет-магазинов.

В отношении жителя Каменецкого района возбудили уголовное дело по ч.3 ст.328 (незаконный оборот психотропов в крупном размере) УК.-0-