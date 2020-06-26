Жителя Лунинецкого района подозревают в мошенничестве и присвоении денег

26 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Лунинецкий районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о мошенничестве и присвоении денег, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Являясь учредителем и директором частного предприятия, 26-летний житель Лунинецкого района с января 2014 года по май 2020-го завладел деньгами и имуществом граждан и юридических лиц. Деньги он получал под предлогом займов и поставок сельхозпродукции. Однако обязательства не выполнял: либо регулярно переносил сроки, либо переставал выходить на связь с потерпевшими.

Кроме того, фигурант обманом завладел 10 тыс. тюльпанов, принадлежавших индивидуальному предпринимателю из Дрогичинского района. Также приобрел в лизинг два автомобиля, но договор нарушил и продал машины, причинив компании ущерб более чем на Br63 тыс.

"Следователи установили 18 эпизодов противоправной деятельности обвиняемого, он причинил имущественный вред 10 гражданам и двум юрлицам на общую сумму более Br210 тыс. В отношении мужчины возбуждено 12 уголовных дел, которые соединены в одно производство", - рассказал подробности Дмитрий Иванюк. Фигурант заключен под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

В Брестской области в январе - мае следователи возбудили 122 уголовных дела по ст.209 УК (мошенничество).-0-