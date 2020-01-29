29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителя Марьиной Горки убили и сбросили тело в реку, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Житель Марьиной Горки 24 января обратился в милицию с заявлением об исчезновении 31-летнего сына. "Были получены сведения о криминальном характере случившегося. Во время осмотров следственно-оперативной группой с участием эксперта-биолога ГКСЭ выявлены скрытые биологические следы, указывающие на то, что мужчина стал жертвой убийства", - проинформировала Татьяна Белоног.

В результате совместной работы правоохранительных органов задержаны три жителя Марьиной Горки: двое сожителей, 33-летний мужчина и 36-летняя женщина, и их 23-летний знакомый. "Следственным управлением УСК по Минской области возбуждено уголовное дело по п.15 ч.2 ст.139 УК (убийство, совершенное группой лиц)", - сообщила Татьяна Белоног.

Согласно материалам дела, преступление произошло 21 января в квартире у сожителей. "Во время ссоры на почве личных неприязненных отношений потерпевшему были причинены телесные повреждения, от которых он скончался. Его тело было сброшено в реку", - рассказала Татьяна Белоног.

Правоохранители с водолазами МЧС, ОСВОД и волонтерами со специальным оборудованием и техникой несколько дней обследуют акваторию реки. Принимаются все меры для обнаружения тела.

ГКСЭ проводит экспертизы изъятых вещественных доказательств.-0-