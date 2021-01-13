Жителя Могилева задержали за оскорбление сотрудника ГАИ в соцсети

13 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Жителя Могилева задержали за оскорбление сотрудника ГАИ в социальной сети. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В сентябре 2020 года в одном из пабликов в социальной сети была размещена фотография сотрудника могилевской Госавтоинспекции с его персональными данными и номером телефона. Пост набрал около 14 тыс. просмотров и больше сотни комментариев, среди которых были оскорбления. "По факту публичного оскорбления представителя власти следователи возбудили уголовное дело", - подчеркнули в УВД.

Сотрудники областного управления собственной безопасности МВД выявили автора одного из комментариев. Во время проверки выяснилось, что 46-летний могилевчанин с сотрудником ГАИ не знаком и претензий к нему не имеет. Причину написания оскорбительного комментария мужчина объяснить не смог. В настоящее время он задержан и водворен в ИВС.

Как отметили в УВД, ранее подозреваемый был судим за кражу и более 50 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

"Работа по установлению других авторов подобных постов продолжается. За угрозы и оскорбления в адрес сотрудника милиции, распространенные через интернет, предусмотрена уголовная ответственность", - добавили в УВД.-0-