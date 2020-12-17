Жителя Молодечно будут судить за нарушение общественного порядка и угрозу убийством

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в суд Молодечненского района уголовное дело в отношении молодого человека, который активно участвовал в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и угрожал сотрудникам ОВД насилием, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Нетрезвый 21-летний местный житель 9 августа, около 19.40, во время несанкционированного митинга на Центральной площади в Молодечно "совершил активные действия, которые побуждали собравшихся граждан выкрикивать протестные речи, лозунги, отдельные фразы и выражения в адрес органов власти". Как отметили в прокуратуре, обвиняемый провоцировал других на агрессивные действия в отношении сотрудников ОВД. Умысел обвиняемого при этом был направлен на массовое и длительное нарушение общественного порядка.

Кроме того, молодой человек публично высказал в адрес сотрудников Молодечненского РОВД угрозы убийством в связи с выполнением ими служебных обязанностей по охране общественного порядка и мести за эту деятельность.

При направлении уголовного дела в суд прокурор изменил ранее избранную к фигуранту меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

В прокуратуре напомнили об ответственности за нарушения, предусмотренные статьями Уголовного кодекса, по которым обвиняется молодой человек. Так, в санкции ч.1 ст.342 УК в качестве наиболее строгого предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы, а в санкции ст.364 УК - до 6 лет лишения свободы.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Минской области.-0-