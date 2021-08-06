Жителя Мозыря приговорили к 3 годам "химии" за оскорбление судьи и угрозы милиционеру

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска вынес приговор по уголовному делу об оскорблении судьи и угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Перед судом предстал ранее не судимый мужчина 1983 года рождения. В уголовном деле два эпизода. Один связан с оскорблением судьи одного из районных судов Минска. Обвиняемый днем 22 декабря 2020 года, находясь у себя дома в Мозыре, в одном из чатов Telegram отправил текст оскорбительного комментария в ее отношении. Тем самым он унизил честь и достоинство потерпевшей как судьи, причинил ей моральные и нравственные страдания, а также подорвал авторитет судебной власти в глазах людей, до сведения которых доведен комментарий, отметили в пресс-службе.

Что касается второго случая, мужчина днем 23 декабря прошлого года в одном из чатов Telegram опубликовал комментарий с угрозами насилия в виде причинения телесных повреждений, физической расправы в отношении сотрудника органов внутренних дел. Причем у потерпевшего, с учетом агрессивного высказывания, были основания опасаться этого.

Обвиняемый вину в совершении преступлений фактически признал частично, указав, что не желал оскорбить потерпевшую как судью, а также выразить угрозу в адрес потерпевшего.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Удовлетворены гражданские иски о взыскании с него материального возмещения морального вреда в пользу потерпевшей на сумму Br2 тыс. и в пользу потерпевшего - Br2,5 тыс. В собственность государства изъят мобильный телефон обвиняемого.

Тем временем прокуратура Ленинского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 28-летнего жителя столицы, которому инкриминировано публичное оскорбление Президента Беларуси. Установлено, что он 27 октября 2020 года у себя дома в общедоступном чате мессенджера Telegram под видеозаписью выступления главы государства разместил сообщение, в котором с использованием ненормативной лексики дал оценку личности Президента. В итоге обвиняемый приговорен к 2 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.-0-