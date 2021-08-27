Жителя Мозыря задержали за участие в августовских беспорядках 

27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За участие в августовских массовых беспорядках задержан 18-летний житель Мозыря. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.





Оперативники гомельского областного управления ГУБОПиК установили, что в августе прошлого года в райцентре парень принимал активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. "Вместе с другими протестующими он оказывал сопротивление сотрудникам милиции, блокировал движение транспорта, выкрикивал протестные лозунги и бросал камни в автомобили правоохранителей", - рассказала пресс-секретарь.





Молодой человек являлся пользователем различных Telegram-каналов и групп деструктивной направленности.





Сейчас он задержан и признан подозреваемым по ранее возбужденному уголовному делу.-0-