Жителя Орши приговорили к 3 годам "химии" за стрельбу в прохожих из пневматики

26 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Орше суд приговорил местного жителя к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа за стрельбу по прохожим из пневматического пистолета. Оружие конфисковали, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Витебского областного суда.

В декабре прошлого года житель Орши отправился в кино, при нем был пневматический пистолет. После киносеанса молодой человек решил прогуляться по городу, при этом он выпивал. В районе 5.00 его внимание привлек мужчина, который курил возле подъезда многоэтажки. Пьяный молодой человек стал требовать себе сигарету, получив отказ, достал пневматику и несколько раз выстрелил в оппонента, попав тому в ухо. Находившиеся рядом двое мужчин попытались успокоить дебошира, тот несколько раз выстрелил в их сторону, но мимо. Пострадавший вызвал милицию, подозреваемый был задержан. В крови молодого человека было почти три промилле алкоголя.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.-0-