Жителя Постав приговорили за убийство с особой жестокостью к 16 годам колонии

2 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. За убийство с особой жестокостью и попытку скрыть следы своего преступления житель Постав был приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила прокурор отдела прокуратуры Витебской области Виктория Хроль.

В 2020 году 40-летний житель Постав приобрел для семьи дом в Глубокском районе. И в конце июня отправился туда вместе с другом, чтобы заняться ремонтом. Они захватили необходимые стройматериалы и инструменты, чтобы привести дом в порядок. Хозяин планировал побыстрее завершить работы и перевести семью в новое жилье.

Пока друзья занимались своим делом и параллельно подкреплялись шашлыками и пивом, к новым соседям заглянул местный житель. Он обрадовался, что в глухой деревне, где почти никто не обитает, появятся новые жители. Для знакомства и налаживания более быстрого контакта мужчины решили продолжить пир. Местного жителя отправили за порцией горячительных напитков, снабдив деньгами. Уже после выпитого стали выяснять, куда делась сдача и на что были потрачены выделенные средства. Конфликт разгорелся, усиленный градусом алкоголя, и хозяин пустил в ход кулаки. Он начал избивать соседа, повалив того на землю во дворе, где все трое распивали спиртные напитки. Третий при этом снимал все действо на камеру телефона.

Выплеснув агрессию, хозяин дома отправился спать, как и его друг. На следующее утро мужчины обнаружили окоченевший труп там же, где его оставили. Испугавшись ответственности за содеянное, приятели решили замести следы. Мертвого соседа завернули в ковер, погрузили на тачку, отвезли в его дом. Там труп уложили на кровать, облили бензином, канистру с которым захватили с собой, и подожгли. Преступники поспешили к себе и только через час, когда дом соседа полыхал вовсю, вызвали спасателей.

Пожарные обнаружили в доме сгоревший труп. Эксперт определил, что смерть была насильственной. Позже было установлено, что при жизни погибшему было нанесено более 30 травм.

За совершенное убийство с особой жестокостью и умышленное уничтожение имущества с целью сокрытия следов преступления жителя Постав приговорили к 16 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии в условиях усиленного режима. Его подельнику тоже придется провести в колонии в условиях усиленного режима свой срок наказания, но уже 3 года. Его признали виновным в поджоге и умышленном укрывательстве следов особо тяжкого преступления.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.-0-