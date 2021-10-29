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29 октября 2021, 17:29

Жителя Пружан осудили на год "химии" за избиение прохожего

Фото из архива
Фото из архива

29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанах сегодня вынесли приговор за хулиганство, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Ранее не судимому 21-летнему жителю райцентра вменялось преступление по ч.1 ст.339 УК - умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся насилием.

Инцидент произошел 2 сентября. Широкий общественный резонанс он приобрел спустя несколько дней, после появления видео избиения в социальной сети. В городском парке молодой человек беспричинно несколько раз ударил ногами в голову и грудь прохожего. Потерпевшему были причинены телесные повреждения, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности.

В судебном заседании молодой человек полностью признал вину. Суд признал фигуранта виновным и назначил наказание: 1 год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.-0-

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