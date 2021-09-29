Жителя Пружан приговорили к 5 годам колонии за мошенничество

29 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Пружанского района вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Обвиняемым по делу проходил ранее несудимый местный житель1996 года рождения. Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.209 (мошенничество в особо крупном размере) УК. Молодой человек нигде не работал и не имел постоянного источника дохода. При этом он говорил родителям, что создает компьютерные программы и разрабатывает сайт. С сентября 2019 года по март 2020-го родители брали в долг деньги у знакомых и передавали сыну, а он тратил их на личные нужды и ставки в букмекерских конторах. В результате путем обмана и злоупотребления доверием обвиняемый завладел денежными средствами жителей Пружанского района на общую сумму Br138,7 тыс. Следователи установили 21 потерпевшего.

В судебном заседании молодой человек полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 100 базовых величин (1 БВ - Br29). В пользу одного из потерпевших с него взыскано Br8,9 тыс. в возмещение материального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-