Жителя Слонима приговорили к 1,5 года "химии" за надругательство над госфлагом

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полтора года ограничения свободы назначено 21-летнему жителю Слонима за надругательство над госфлагом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

Согласно материалам дела нетрезвый молодой человек 25 июня 2021 года у здания магазина по ул.Ленина в Пинске в присутствии посторонних сорвал Государственный флаг Беларуси, установленный на фасадном кронштейне, бросил его на тротуарную плитку и сломал древко. Затем он поволок флаг по дороге к зданию игрового клуба, где стал размахивать им, после чего бросил на землю. Тем самым он продемонстрировал оскорбительное и пренебрежительное отношение к символам страны, отметили в прокуратуре.

В суде обвиняемый признал вину и раскаялся. Причиной своего поступка назвал потребленные накануне алкогольные напитки.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Пинского района и Пинска вынес обвинительный приговор: 1 год 6 месяцев ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-