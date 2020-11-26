Жителя Ушачского района приговорили к 12 годам колонии за попытку убить знакомую

26 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Приговором судебной коллеги по уголовным делам Витебского областного суда к 12 годам лишения свободы в колонии усиленного режима приговорен 73-летний житель Ушачского района за покушение на жестокое убийство. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА старший прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области Наталия Гаврилюк.

В апреле текущего года в агрогодке Улла Бешенковичского района мужчина встретился с местной жительницей и его давней знакомой. Встречу решили отметить в кафе, после направились в квартиру к женщине, где продолжили застолье. В какой-то момент между приятелями возник конфликт, пенсионер достал нож и пытался ударить в шею своей знакомой. Однако та активно защищалась, укрывалась от ударов руками и отбивалась от агрессора. Мужчина через некоторое время ушел из квартиры.

Потерпевшая получила тяжкие травмы, но медикам удалось спасти ей жизнь. Во время предварительного следствия и суда обвиняемый отрицал свою вину.

Приговор вступил в законную силу.-0-